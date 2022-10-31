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Kardeşleriyle tartışıp 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti

DİYARBAKIR'da 6 ay önce dini nikahlı eşinden ayrılan A.S., (30), ağabeyinin evinde yaşanan aile içi tartışması sonucu ablasının 3 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı.
Kardeşleriyle tartışıp 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti

Olay, gece geç saatlerde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir site içerisindeki 14 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre 6 ay önce dini nikahlı eşinden boşanan A.S. (30) adlı erkek, ağabeyinin evine gitti. Burada ağabeyi ile evde bulunan kız kardeşleri Ş.S. ve Ç.S. ile sözlü tartışma yaşadı. A.S., tartışmanın ardından ablalarından birinin 3 aylık bebeği M.S.'yi alarak balkona çıktı. Elinde bıçak bulunan dayı, ailesinden yaklaşmaması tehdidinde bulundu. Gürültü üzerine site sakinleri Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de site içerisinde önlem alındı.

Aile içi tartışmanın yaşandığı daireye çıkan polis, elinde bıçak ve kucağında yeğeni bulunan A.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saatlik ikna çalışması sonucu A.S., elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Polis ekiplerince alınan 3 aylık bebek ailesine teslim edilirken, A.S. ise gözaltına alındı. Polis, evde bulunan ablaları Ş.S. ve Ç.S. yi de ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan A.S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken rehin alınan 3 aylık M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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