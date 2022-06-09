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Kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı

Kadıköy'de ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar kaldırımda yürüyenlere zor anlar yaşattı.
Kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı


Rıhtım Caddesi'nde ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar, kaldırımda yürüyenlere ve durakta bekleyenlere zor anlar yaşattı.

Uçmaya çalışırken taksiye çarparak altına giren yavru kargayı, yol kenarına koymaya çalışan kişiye diğer kargalar saldırdı.

Kargaların kendilerine doğru geldiğini gören bazı kişiler korkarak kaçarken, bazıları da başlarını elleriyle kapatarak uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Simitçi Erkan Zorba "Bir iki kere denk geldi. Yavrularını koruyor herhalde. İnsanlar korkmuyorlar, hatta hoşlarına bile gidiyor, alıştılar artık " diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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