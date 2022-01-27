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Karın kapattığı yolda bırakılan motosikleti temizleyip çaldılar

Bahçelievler'de, kar nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince sürücüsünün bıraktığı motosiklet, iki kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin motosikleti temizledikten sonra çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Karın kapattığı yolda bırakılan motosikleti temizleyip çaldılar

İstanbul'da pazartesi günü şiddetli kar yağışının etkisiyle kapanan birçok yolda araçlar mahsur kaldı. Bahçelievler'de gece geç saatlerde mahsur kalan Yahya Casım, motosikletini bir sokakta bırakarak evine geçti. Sabah aynı yere gelen Casım, motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Casım, motosikletinin iki kişi tarafından çalındığını gördü. Yahya Casım, görüntülerle polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. 

 "KARDAN DOLAYI ESENLER'E DÖNEMEDİM'

Motosikleti çalınan Yahya Casım, "Kardan dolayı Esenler'e dönemedim. Motosikleti burada bıraktım. İki kişi geldi, motosikleti kurcaladı, direksiyonu kırdı. 15-20 dakika içinde motosikleti çalıştırmaya çalıştılar. Sonra alıp götürdüler. Bulunmasını istiyorum. Ben şu an perişan haldeyim çalışıyorum" dedi.

 "SANKİ KENDİ MOTORU GİBİ TEMİZLİYOR" 

Arkadaşı Fırat Çapkın da, "Arkadaşımız yoğun kar yağışı nedeniyle evine gidemedi. Motorunu park edip evine gidiyor. Tekrardan motorunu almana gelince burada olmadığını görüyor. Kameralara baktığımızda adam sanki kendi motoruymuş gibi kasasını temizliyor, motorun şapkasını temizliyor. Sonra alıp caddeden gittiler. Çalan kişiler bunu izlerlerse, yerine geri bıraksınlar. Gerekirse bir miktar ödeme de yaparız" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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