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Karısını alevlerin arasından kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Karısını alevlerin arasından kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Kavacık köyünde Hatice ve Şevket Akkaya (64) çiftinin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şevket Akkaya, kısa sürede büyüyen alevlerin arasından komşularının yardımıyla eşini kurtardıktan sonra evde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenipazar ve Gölpazarı belediyelerine bağlı itfaiye görevlileri, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun süren çabalar sonucu söndürülen yangının ardından Şevket Akkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akkaya'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hatice Akkaya ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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