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Karların erimesiyle Muş Ovası'ndaki bazı araziler suyla kaplandı

Muş'ta karların erimesiyle bazı araziler suyla kaplandı.
Karların erimesiyle Muş Ovası'ndaki bazı araziler suyla kaplandı

Hava sıcaklığının artmaya başladığı kentte, eriyen karlar nedeniyle Muş Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları da bölgeye gelerek arazilerin suyla kaplanmasıyla ortaya çıkan güzellikleri görüntülemeye çalıştı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan fotoğraf tutkunlarından Abdül Rıdvan Kulu, AA muhabirine, fotoğraf çekimi için Bitlis'ten Muş'a giderken ovadaki arazilerin suyla kaplandığına tanıklık ettiklerini söyledi.

Bu güzelliği kayıt altına almak istediklerini anlatan Kulu, "Çok güzel yansıma fotoğrafları çektik. Muş Ovası bu mevsimde fotoğraf çekimi konusunda eşsiz güzellikler sunuyor. Karların erimesiyle güzel görüntüler ortaya çıkmış. Biz de bunu görüntülemeye çalıştık. Çok güzel fotoğraflar çektik." dedi.

Eşi Mihraç Kulu da Muş'ta kış mevsiminin çetin geçtiğini belirtti.

Nisan ayında karların erimesiyle Muş Ovası'nın farklı bir güzelliğe büründüğünü belirten Kulu, "Sular altında kalan Muş Ovası'nda harika manzaralar yakaladık. İlkbaharın kendini gösterdiği bir vakit. Özellikle fotoğrafseverler ve doğa aşıkları için harika manzaralar ve huzur verici ortam sunuyor şu sıralar. İlk defa Muş Ovası'nın sular altında kaldığını gördüm. O nedenle Muş'a farklı bir fotoğraf çekimi için giderken yolda durup bu anın tadını çıkarmaya karar verdik." diye konuştu.

Karların erimesiyle göletlerin oluştuğu araziler drone ile görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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