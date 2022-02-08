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Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil 40 metreden şarampole uçtu: 3 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerleri aşıp, 40 metre yükseklikten şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil 40 metreden şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Oylat Kaplıcaları yolu üzeri, Oylat Mağarası mevkisinde meydana geldi. Ahıska Türkü Allaz Gıdarof (42) yönetimindeki 16 MN 159 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp, 40 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Otomobil ağaçlara çarparak dururken, kazada sürücü Gıdarof ile araçta bulunan Bayram Mirza (39) ve Aslan Tahir’in (39) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Gıdarof ile Bayram Mirza ve Aslan Tahir, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Yaralılardan Aslan Tahir’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Allaz Gıdarof, Bayram Mirza ile Aslan Tahir'in, Oylat Kaplıcalarında tatil yaptıktan sonra ilçe merkezine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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