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Karlıova'da tek katlı evler kara gömüldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok tek katlı ev ile bazı araçlar kara gömüldü.
Karlıova'da tek katlı evler kara gömüldü

Türkiye genelinde çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü yerleşim yerleri arasında, 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, bu kış yine beyaz örtüye büründü.

İlçeye bağlı 38 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde bazı tek katlı evler ile arabaların kara gömüldüğü görüldü.

Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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