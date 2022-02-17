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Karma yem fiyatlarındaki yüzde 12'lik indirimin et fiyatlarına da yansıması bekleniyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, karma yem fiyatlarında yapılan yüzde 12'lik indirimin hayvancılık sektörüne olumlu yansıyacağını bildirdi.
Karma yem fiyatlarındaki yüzde 12'lik indirimin et fiyatlarına da yansıması bekleniyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, karma yem fiyatlarında yapılan yüzde 12'lik indirimin hayvancılık sektörüne olumlu yansıyacağını bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karma yem fiyatlarındaki yüzde 12'lik indirime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karma yemde yapılan indirimin hayvancılık sektörüne etkilerinin kısa sürede görüleceğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla karma yemde yüzde 12 indirimin bugünden itibaren başlayacağını açıklamış olması hayvancılığımıza olumlu yansıyacaktır. Girdi maliyetlerinin düşmesi dolaylı olarak istihdamın da artmasına vesile olacaktır. Temel arzumuz kentlerden köylere göçün artmasıdır, insanların doğduğu yerde doymasıdır. Onun için girdi maliyetleri ne kadar düşerse hayvancılığımıza ve insanlarımıza katacağı değer daha fazla olacaktır." dedi.

Yem fiyatlarındaki artış üreticiyi olumsuz etkiledi
Çelik, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin başında yem giderlerinin geldiğine işaret ederek, son zamanlarda yem başta olmak üzere tarım girdilerindeki artışların çiftçileri ve yetiştiricileri zorlu bir sürece sürüklediğini söyledi.

Karma hayvan yemlerine peş peşe yapılan zamların yetiştiricilerin yem alımını zorlaştırdığını vurgulayan Çelik, hayvanların yetersiz beslenmesi dolayısıyla meydana gelebilecek verim kayıplarının telafisinin olmayacağını ifade etti.

Çelik, yem fiyatlarında yapılan indirimle ülkenin kazanacağını dile getirerek, "Temel gıda maddeleri için KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesiyle tüketiciler lehine alınan karar sonrası bu defa karma yem fiyatlarında yüzde 12 indirim yapılmış olması şüphesiz yetiştiricilerimiz için rahat bir nefes olacaktır. Onun için karma yemdeki bu indirimin yetiştiricilerimize büyük faydalar sağlayacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Et fiyatlarına da etki edecek
Yem fiyatlarındaki indirimin et fiyatlarına da olumlu yansımasını beklediklerini belirten Çelik, "Karma hayvan yemlerindeki indirim, üretimin artmasını sağlayacak. Üretim artışıyla beraber et fiyatlarında da biraz daha ucuzlama olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, anaç koyun keçi desteklemelerine ilişkin de talepte bulunarak, şunları kaydetti:

"Tarımsal destekleme kararnamesi kapsamında 2 yıl önce verilen anaç koyun için 30 lira, anaç keçi için 35 lira desteğinde herhangi bir artış yapılmadı. Yetiştiricilerimiz bu manada bir miktar da olsa ek destek beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimizin yaptığı birçok reformlar yanında bu konuda da yetiştiricilerimize bir jest yapacaklarına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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