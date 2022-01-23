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Karne alan öğrenciler kar üstü araçla köylerine götürüldü

Erzurum'da okulları yarıyıl tatiline giren öğrenciler, Palandöken Dağı'nın kayak yapılmayan arka yüzündeki köy ve mezradaki evlerine kar üstü araçla götürüldü. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından evlerine ulaşan çocukları aileleri karşıladı.
Karne alan öğrenciler kar üstü araçla köylerine götürüldü

Kent merkezindeki çeşitli ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 22 öğrenci, yakınlarına ait araçlara bindirilerek Palandöken kayak merkezinin hemen arka tarafında kalan 2 bin 885 rakımlı Çimenli geçidine getirildi. Öğrenciler burada kendilerini bekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait kar üstü araca bindirildi. Palandöken'in karlı doruklarını aşan kar üstü araç, 10 kilometrelik yolu yaklaşık 1 saat sürede aldı.

Zorlu yolculuğun ardından Tekman ilçesine bağlı Geçit köyüne varıldı. Kar üstü aracın geldiğini gören aileler işlerini bırakıp çocuklarını karşılamak için köy meydanına geldiler. Anne ve babalar kar üstü araçtan inen çocuklarına sıkıca sarılıp hasret giderdi. Geçit köyünün öğrencilerini sağ salim ailelerine teslim eden kar üstü aracın sürücüsü Yaşar Ogan, daha sonra Çimenli geçidine tekrar dönüp bu sefer başka köy ve mezra öğrencilerini alarak birer birer ailelerine teslim etti.

Geçit köyünde oturan Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencisi Serhat Uludağ, (14) "Köyde, okul çağı gelenleri ailelerimiz kent merkezinde ya kiraladıkları evlerde ya da akrabalarımızın yanına göndererek okutuyor. 15 günlük yarıyıl ve yaz tatillerinde köye dönüyoruz. Kışın Palandöken üzerinden gelen yolda kayak yapıldığı için öğrenciler köy ve mezralara kar üstü araçlarla taşınıyor. Zorlu geçen bu yolculuktan korkmuyoruz. Çünkü alıştık. Yıllardır yarı yıl tatilinde köyümüze kar üstü araçlarla gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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