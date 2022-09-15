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Karpuz Festivali 21 Eylül'de yapılacak

Diyarbakır'da 21 Eylül'de düzenlenecek "Karpuz Festivali" için tarladan toplanan "şampiyon adayı" karpuzlar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.
Karpuz Festivali 21 Eylül'de yapılacak

Diyarbakır'da "şampiyon adayı" karpuzlar, Karpuz Festivali'ne kadar soğuk hava deposunda bekletiliyor.

Büyük bir özveriyle yetiştirilen ve hasat edilen Diyarbakır karpuzlarından 30 kilogramın üzerinde olanlar, 21 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda 12'ncisi düzenlenecek "Karpuz Festivali"nde yarışacak.

Özellikle Dicle Nehri kenarında yetiştirilen Diyarbakır karpuzu, Yenişehir'deki Et ve Süt Kurumunun soğuk hava deposunda yarışma gününe kadar muhafaza ediliyor.

"Karpuz Diyarbakır için çok özel bir ürün, özel bir değer"
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, Diyarbakır karpuzunun Türkiye genelinde bilindiğini ve kentin tescillenmiş ürünlerinin başında geldiğini söyledi.

Diyarbakır denince kültür, tarih ve medeniyetin yanı sıra aynı zamanda tarım ve karpuzun da akıllara geldiğini belirten Çiftçi, karpuzun kent ile özdeşleşen bir ürün olduğunu aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle her yıl üreticilere tohum ve gübre desteği sunduklarını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Amacımız, özellikle sürme, pembe ve ferik adlı Diyarbakır'a has 3 karpuz çeşidinin yaşatılması. Her zaman karpuz üreticisinin yanında olduk ve bu kültürü devam ettirme noktasında bir gayret içindeyiz. Geçen yıl çiftçilerimize 1 milyon liraya yakın destekte bulunduk. Bu yıl da 1 milyon lira maliyetle tohum ve gübre desteği yapacağız."

Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile düzenleyecekleri festivalde, kortej yürüyüşü, konser, geleneksel yarışmalar yapılacağını, karpuz yarışmasında ilk 3'e giren üreticilere ödül verileceğini kaydetti.

Diyarbakır karpuzunun ağırlık bakımından Türkiye'nin en büyük karpuzu olduğunu dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Karpuz Diyarbakır için çok özel bir ürün, özel bir değer. Festival ile üreticilerimizi destekleyeceğiz. Bu ürünün gelecek nesillere aktarılması için üreticilere destekte bulunacağız. Festivalde, 30 kilogram üzerindeki 137 karpuz yarışmaya dahil edildi. Karpuz yarışmasında birinciye 10 bin lira ve 1 tam altın, ikinciye 7 bin 500 lira ve yarım altın, üçüncüye de 5 bin lira ve çeyrek altın verilecek."

Çiftçi, toplanan karpuzları soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini belirterek, "Karpuzun yetişmesi noktasında çiftçilerimiz özel gayret gösteriyor. Olgunlaştığına karar verildiği andan itibaren ürün teslim alınıyor ve soğuk hava depolarına konuluyor." ifadelerini kullandı.

Karpuzlar 30 ile 70 kilogram arasında
Üretici Adil Aydın da karpuzlara özenle baktıklarını, yetiştirilmesi sürecinde tarlada nöbet tuttuklarını belirtti.

Karpuzların 30 ile 70 kilogram arasında olduğunu aktaran Aydın, yarışmaya katılacağı için sevinçli olduğunu dile getirdi.

"Diyarbakır artık terörle değil bu güzel aktivitelerle anılıyor." diyen Aydın, yetiştiricilere gübre ve tohum desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

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