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Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı

İl Özel İdaresi ekipleri çayın bazı noktalarında iş makineleriyle set oluşturarak suyun evlere girmesini engellemeye çalışıyor.
Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı

Kars'ta eriyen karlar ve sağanak nedeniyle Kars çayı taştı, bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.

Kentte havaların ısınması yüzünden eriyen karların yanı sıra etkili olan sağanak sebebiyle Kars çayı taştı.

Çay kenarında yer alan Cumhuriyet köyündeki bazı evlere su doldu.

Birçok tarım arazisinin de sular altında kaldığı köyde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşları evlerini tahliye etmeleri için uyardı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda iş makineleriyle set oluşturarak suyun evlere girmesini engellemeye çalışıyor.

Sularının yükseldiği köyde camilerden yapılan anonslarda vatandaşların olası taşkın ve sel riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Cumhuriyet köyü sakinlerinden Ahmet Selam, AA muhabirine, ekiplerin köyde vatandaşları uyardığını ifade ederek, "Köye gelen ekipler evleri boşaltın diye uyarıyor, şimdi çalışma yapıyorlar. Su evlere kadar vurdu, evlere dolacak. En son 20 yıl önce böyle olmuştu, o zaman da bu kadar su yoktu. O zaman su evlere girmemişti." dedi.

Kentte ekipler bir süre önce bazı ev ve ahırları su basan ve halen büyük bölümü suyla kaplı olan Aydınlıkevler ve Karadağ mahallerinde de tedbirlerini sürdürüyor.

Dron ile görüntülenen söz konusu mahallelerde ekipler yaşanabilecek olası taşkınlara karşı iş makineleriyle hazır bekliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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