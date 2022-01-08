Kars'ta binlerce kişi 'Sarıkamış şehitleri'ni anmak için meşaleyle yürüdü

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile soğuk havada meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerine aldıkları Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden askerler de meşalelerle yürüyüşe katıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun, protokol ve vatandaşlar ellerinde meşalelerle yürüdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, Sarıkamış Şehitleri'ni rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, "Bugün bize bıraktıkları ülkeyi, bizde onların bıraktığı büyük bir emanet olarak sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar hakikaten büyük kahramanlık destanı yazdılar, donarak şehit oldular, kefenleri bembeyaz kar oldu, çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin eseri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şehitlerin bıraktığı emanete sahip çıkmak için gayret etmek gerektiğini ifade eden Öksüz, "Bizler hep birlikte Sarıkamış Şehitleri'ne layık olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar etmek, korumak, kollamak, istikbalimizi ve istiklalimizi korumak için var gücümüzle çalışacağız. Onların bıraktığı emanetleri daha yükseklere inşallah hep birlikte taşıyacağız. Bugün Sarıkamış'ta tüm vatandaşlarımızın, verdiği şu birlik beraberlik mesajı gelecek için en büyük güvencedir, en büyük umuttur. Onlarla ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de duygusal bir ana şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok büyük manevi bir değere sahibiz. Birlik ve beraberliğimizi buradan tüm dünyaya sesleniş olarak gösteriyoruz. Yürüyüşe katılan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İbrahim Anıl Tuncer ise "Program geçen sene pandemi nedeniyle yapılmamıştı, çok merak ettiğim bir törendi. Gayet duygulu, ışıklı ve ihtişamlı bir tören oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Yürüyüşe katılan Tülak Kulanoğlu de her yıl meşaleli yürüyüşe gelmek için gayret ettiğini anlatarak, programda bulunmaktan dolayı mutlu ve şehitleri yad ettiği için huzurlu olduğunu aktardı.