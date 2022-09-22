Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu, yörede havaların sıcak olmadığı ilkbahar ile sonbahar ve kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Havaların serinlemesiyle ahırlardan çıkardıkları cirit atlarını sahaya süren Sarıkamış ilçesindeki köylüler, ısınma antrenmanlarının ardından ham olan atın sakatlanmaması için aralarında kısa süreli dostluk maçları yapıyor.

Atların güç depolamasının ardından ekimde cirit maçlarının başlayacağı yörede, sporcular kış boyu da kar üstünde kıyasıya mücadelelerine devam edecek.