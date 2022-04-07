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Kars'ta heyelan sonucu aksayan tren seferleri normale döndü

Heyelan nedeniyle kapatılan Sarıkamış-Kars demir yolu hattı ulaşıma açıldı
Kars'ta heyelan sonucu aksayan tren seferleri normale döndü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karların erimesi sonucu oluşan heyelanda kapanan Sarıkamış-Kars demir yolu hattı ulaşıma açıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve hızla eriyen karların toprağı yumuşatması sonucu Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyü yakınında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan hafriyatın rayların üzerine düşmesi nedeniyle demir yolunun Sarıkamış ile Kars arası ulaşıma kapandı, Sarıkamış'tan Kars yönüne giden yük treni ilerleyemedi.

Olay dolayısıyla Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi de Kars'a ulaşamayarak Sarıkamış Tren İstasyonu'nda durdu. Tren istasyonda bekletilirken, yolcuları otobüslerle Kars'a ulaştırıldı.

Heyelan sonrası TCDD görevlilerince demir yolunda çalışma başlatıldı.

Ekiplerin gece boyunca sürdürdükleri çalışma sonucu raylardaki hafriyat temizlenerek Sarıkamış-Kars demir yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yolun açılması sonrası sabah saatlerinde Kars'a gelen Doğu Ekspresi daha sonra yolcularıyla Ankara'ya hareket etti.

Kentte ayrıca, Kars ile Akyaka ilçesi arasındaki raylar da eriyen karlar nedeniyle kısmen su altında kaldı.

Kars-Akyaka arasındaki tren seferlerinde ise aksama yaşanmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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