  • BIST 2.030,00
  • Altın 787.20847
  • Dolar 13.5418
  • Euro 15.3665
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğretmen servisi ile kamyonet kurtarıldı.
Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyüne giden öğretmen servisi, kara saplandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Özel İdare ekipleri iş makinesi desteğiyle aracı kurtardı.

Merkeze bağlı Bulanık köyü yakınlarında ise bir kamyonet kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine giden İl Özel İdaresi ekipleri, halat yardımıyla aracı yola çıkardı.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun karla mücadele çalışması yürüterek kapalı 108 köy yolundan 14'ünü açtı. Ekiplerin köy yollarındaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı19 Ocak 2022 Çarşamba 16:34
  • Ericsson'dan, Apple'a 5G davası19 Ocak 2022 Çarşamba 16:27
  • Tepkiler çığ gibi: Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı19 Ocak 2022 Çarşamba 16:26
  • Karayolları Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama19 Ocak 2022 Çarşamba 16:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi muhtarları sevindirdi19 Ocak 2022 Çarşamba 16:11
  • Airbus 2022'de 6 bin personel alacak19 Ocak 2022 Çarşamba 15:42
  • MSB Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi19 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
  • Estonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor19 Ocak 2022 Çarşamba 14:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık19 Ocak 2022 Çarşamba 14:49
  • Esra'nın ölümünde 'Aleyna Çakır' detayı19 Ocak 2022 Çarşamba 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti