  • BIST 2.430,55
  • Altın 901.157
  • Dolar 14.8693
  • Euro 15.6761
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Kars'ta kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Kars'ta kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderildi.

Kuzenleri saat 17.00 sularında dönünce Tarık'ın eve gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine yaklaşık 100 traktör ile 500 köylü arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarında bir sonuç alamayan köy halkı havanın kararmasıyla durumu Jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köy korucularına bildirildi.

Köye gelen ekipler, köylülerin de katımlıyla arama çalışması başlattı. Termal kameraların da kullanıldığı arama çalışması şiddetli sağanak altında devam ediyor.

Kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları otlatırken iki gruba ayrıldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz büyükbaş hayvanları getirirken danaları da küçük kuzenlerim getiriyordu. Biz köye döndüğümüzde küçük kuzenlerime yardım etmek için yanlarına gittim, Tarık'ın eve gitmediğini öğrendim. Bunun üzerine aramaya başladım, babam ve amcamı aradım. Saat 17.00'den beri haber alınamıyor. Hava biraz sisliydi, yağmur da şiddetli yağınca yolunu kaybetmiş olabilir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi01 Mayıs 2022 Pazar 13:35
  • VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi01 Mayıs 2022 Pazar 13:17
  • İstanbul'da bugün 22 bin 171 polis görevli01 Mayıs 2022 Pazar 13:11
  • Bakır kablo hırsızlığı nedeniyle OSB'ye 5 saat elektrik verilemedi; zarar 5 milyon TL01 Mayıs 2022 Pazar 13:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı01 Mayıs 2022 Pazar 12:41
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu 5 yılda 21 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı01 Mayıs 2022 Pazar 12:40
  • Babadağ'dan bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor01 Mayıs 2022 Pazar 12:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum01 Mayıs 2022 Pazar 12:38
  • Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi01 Mayıs 2022 Pazar 12:38
  • İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı01 Mayıs 2022 Pazar 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti