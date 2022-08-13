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Kars'ta toprak analizi yaptıran üretici gübreden tasarruf edecek

KARS'a kazandırılan 'Toprak Analiz Laboratuvarı' ile üreticiler hem tarımsal verimliliği arttıracak hem de gübreden tasarruf edecek. Laboratuvarda analiz edilecek topraklara ekilecek ürün ve kullanılacak gübreler, raporla kayıt altına alınacak.
Kars'ta toprak analizi yaptıran üretici gübreden tasarruf edecek

'Toprak Analiz Laboratuvarı', Digor ilçesinde Digor Ziraat Odası Başkanlığı'nın düzenlediği törenle hizmete açıldı. Törene TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kurdele kesip laboratuvarı hizmete açan protokol üyeleri, çalışmalar hakkında Ziraat Yüksek Mühendisi Emek Eltutmaz'dan bilgi aldı.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Bütün Kars, hatta Kuzeydoğu Anadolu, biliyorsunuz tarıma dayalı. Yani tarımı ne kadar iyi yapabilirsek hayvancılığımız o kadar güzel olacak. Oradan cebimize para girecek, yaşam standardımız yükselecek, çocuklarımıza ve geleceğimize daha ciddi katkı yapabilecek kazancımız olacak. Toprağımızı, ilçemizi, köyümüzü seveceğiz ve üretmeye devam edeceğiz. Kırsalda ve köyde durup ürettiğimiz sürece de ülkenin diğer kalanı daha da gözümüzün içine bakacak. Niye? Üretmek, üretim ve üreten kıymetli ve bu köylülük, kırsallık öyle öğrenilebilecek bir şey değil. Bin yıldır atalarımızın, öğrendiklerini bize aktara aktara bugüne getirdikleri, tarladan, tapandan, ziraatten, üretimden var olunan insanlarız. Yani siz çok kıymetlisiniz. Mühendis, veteriner hekim, ziraat mühendisi de yetiştirilebilir ama köylü yetiştirilemez. Nesillerden süzüle süzüle gelen bin yıllık birikim, emek var. Dolayısıyla kırsalda yaşamak her zamankinden kıymetli. Özellikle bu pandemide ve komşularımızda, coğrafyamızda olan savaşlarla bunu bütün dünya anladı" diye konuştu.

'TOPRAĞIN İHTİYACINI ANLATACAK'

Tarımsal birikimlerin değerine dikkat çeken Kılıç, "Toprağı çok kullanıyoruz. Nüfusumuz arttı, daha çok üretmek istiyoruz. Aynı alandan daha çok verim elde etmek istiyoruz. Daha çok yemek, beslenmek ve tüketmek istiyoruz. Dünya da tüketim çılgınlığı içerisinde diyorsunuz ama toprak aynı. Arpalı köyündeki belli, Digor'daki belli ve bütün ülkemizdeki belli. Bu artmıyor hatta ne yazık ki her gün azalıyor. Peki bu azalan topraklardan eski verimlerimizi daha fazlasıyla alabilmemizin yolu ne? Onun bizden ne istediğini anlamak. İşte bu laboratuvar toprağın neye ihtiyacı olduğunu, bizden ne istediğini ne vermemiz gerektiğini anlatacak en önemli kurum olacak" dedi.

'AMACIMIZ, OLABİLDİĞİNCE DAHA ORGANİK TARIM YAPMAK'

Toprak Analiz Laboratuvarı'nın Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde tek olma özelliği taşıdığını anlatan Ziraat Yüksek Mühendisi Emek Eltutmaz ise "Burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun gördüğü programındaki analizler PH, EC, organik madde, kireç, fosfor ve potasyum analizlerini yapacağız. Bize topraklarını getiren çiftçilerimize analiz sonucunda bir rapor hazırlayacağız, hangi arazi için hangi toprak için hangi ürün ekmeleri gerekir, hangi gübre kullanmaları gerekir? Bunun hakkında çiftçilerimizi bilinçlendirmeye çalışacağız. Bizim amacımız topraklarımızın kimyasal girdilerle zarar görmemesi, bu zararın daha aza indirilmesi, olabildiğince daha organik tarım yapmamız. Topraklarımızın ölmemesi ve gelişmesi için çalışacağız" diye konuştu.

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