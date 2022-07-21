Kars'ta yapımı süren 120 metre yüksekliğindeki viyadükte sona doğru

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış-Horasan kara yolunda yapımı devam eden ve Doğu Anadolu'daki en büyük viyadüklerden biri olacak 120 metre yüksekliğindeki viyadüğün bu yıl hizmete açılacağını bildirdi.