  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 31 °C
»

Kartal Sahili'nde denizde el bombası bulundu

-KARTAL Sahili'nde serinlemek için denize girenler suyun yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası gördü. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar sürüyor.
Kartal Sahili'nde denizde el bombası bulundu

Dragos Sahili'nde, saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde bir el bombası olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. Denizde bulunan el bombasını imha etmek üzere bölgeye Sualtı Savunma Komandoları (SAS) sevk edildi. 

El bombasını gören bir kişi, "Suya girdik. Balıkları izliyorduk maske ve gözlükle. Suda el bombasını fark ettim. Pimi üzerinde, o çekip de attıkları mandalı tamamen bantlanmışlar. Ağabeyime söyledim. Girdi baktı teyit etti. Polisleri aradık. Polisler de sağ olsunlar hemen geldiler. Etrafı abluka altına aldılar" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultangazi'de terör operasyonu: 4 gözaltı20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:00
  • Ankara'da uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:34
  • Edirne'den 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:33
  • 20 günlük bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:51
  • Sancaktepe'de eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi işyeri bastı20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:03
  • Denizli'de İranlı kadından 'kaçırıldım' oyunu: Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:42
  • Gölbaşı İncek'te tüyleri diken diken eden kadın cinayeti20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:14
  • Evinde Hint keneviri ve skunk yetiştiren karı-koca gözaltına alındı19 Ağustos 2022 Cuma 23:05
  • Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 tutuklama19 Ağustos 2022 Cuma 23:02
  • Tartıştığı Gülten'i, bıçaklayarak öldürüp, otomobili cesediyle yakmış19 Ağustos 2022 Cuma 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti