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Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FL 3579 plakalı Kartal Metro-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, TEM Samandıra Bağlantı Yolu'nda ilerlerken motor kısmından alev aldı.

Dumanların aracın içine yayılması üzerine yolcular sürücüyü uyardı. Aracı durduran sürücü itfaiyeye haber verirken, yolcular otobüsten indi.

İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü.

Yolcular da başka bir otobüse alınırken, maddi hasarın oluştuğu araç İETT garajına çekildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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