Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın

Kartal'da kıyıya vuran 103 metre uzunluğundaki Boras isimli kargo gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.