Kartal'da polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil iş yerine çarptı

KARTAL'da polisten kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, önce bir yayaya ardından tatlıcı dükkanına çarptı. Otomobilde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli otomobilleriyle polisten kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında 16 yaşındaki Y.Y.Ş yönetimindeki 34 EJA 59 plakalı otomobil, önce bir yayaya ardından tatlıcı dükkanına çarptı. Kazanın ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramalarda araçta bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilin çarptığı Yusuf Sulu, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.



"ARKADAŞIM ÇEKMESE BİZİ ÖLDÜRMÜŞTÜ."



Otomobilin çarptığı Yusuf Sulu, "Aşağıdan yürüyordum, yukarıdan geldi. Polisten kaçıyordu galiba. El frenini çekince bana vurdu ama arkadaşım çekti, yoksa zaten bizi öldürmüştü. Biz de şok olduk. Olduğumuz yerde kaldık. Dizime, bacağıma vurdu ama arkadaşım çekmese bizi öldürmüştü. Çok süratliydi çünkü. Araçtakileri polis aldı götürdü ifade için. Biz de şikayetçi olmadık, genç çocuklardı" dedi.





KAZA KAMERADA



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin, yayaya çarptığı görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin toplanarak kalabalık oluşturduğu kameraya yansıyor.