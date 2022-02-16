Kartal’da sarı balonlar kansere dikkat çekmek için gökyüzüne uçtu

Kartal Belediyesi, kanserli çocuklarla ilgili farkındalığa dikkat çekmek amacıyla, ‘15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Günü’ kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Çocukluk çağındaki kanserin farkındalığını artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ilk etkinlikte, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atalar Merkez Kreşini ziyaret etti. Kreş öğrencileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Yüksel, çocukluk çağı kanserinde farkındalık ve bilinçlendirmeye vurgu yaparak, hastalıkla mücadelede erken teşhisin önemli olduğunu belirtti. Kreş öğrencileri ile kanser hastalığını simgeleyen sarı renkte kurdele takan Başkan Gökhan Yüksel, öğrenciler ile sarı renkteki balonları gökyüzüne uçurdu.

“ÇOCUK YAŞTA BU MÜCADELEYİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ”

Başkan Gökhan Yüksel, geçtiğimiz günlerde kanserden dolayı hayatını kaybeden, Kartal Belediyesi Kreş öğretmeni Nevriye Koç İleri’nin sevenlerine ve ailesine baş sağlığı dileyerek, “Bugün, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Farkındalık Günü. Küçük kardeşlerimiz ile sarı kurdelelerimizi taktık. Yılda ortalama 5 bin çocuğumuz bu amansız hastalığa yakalanıyor. Bu hastalıkla ilgili en önemsediğimiz şey erken teşhis. Miniklerimiz ile bu hastalığa dikkat çekmek için kurdelelerimizi taktık. Geçtiğimiz günlerde Nevriye öğretmenimizi kanserden dolayı kaybettik. Bizler, çocuk yaşta bu mücadeleyi başlatmak istiyoruz ve 15 Şubat’taki farkındalığa biz de katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

KARTAL MEYDANI’NDA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Günün diğer etkinliği ise Kartal Meydanı’nda gerçekleşti. Kartal Belediyesi ve Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni İnci Otman, Çocukluk Çağı Kanseri Komite Başkanı Zerrin Tever, Dalyan Marina Lions Kulübü Başkanı Sibel Zorlu Özkaya ve Kartal Gönüllüleri hazır bulundu.

‘Çocukluk Çağı Kanseri İle Mücadele’ kapsamında Kartal Meydanı’nda toplanan Kartal Belediyesi Begüm Yavuz ve Kordonboyu Kreşlerinin 6 yaş grubu öğrencileri, Lions Kulübü yetkilileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili bilgilendirildi. Kendi yaptıkları sarı renk şapkalarıyla alana gelen minik öğrencilere sarı renk farkındalık kurdelesi ve kağıttan yapılan turnalar takıldı. Kreş öğrencilerine küçük bir kızın hikayesini anlatan ‘Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu’ kitabı ile çocukluk çağı kanseri ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Günün sonunda sarı renk bir dilek balonu uçurularak etkinlik sona erdi.