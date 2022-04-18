  • BIST 2.510,31
  • Altın 931.845
  • Dolar 14.6418
  • Euro 15.7915
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 22 °C
»

Kartal'da yangına uykuda yakalandı; itfaiye kurtardı

KARTAL'da 9 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında içeride uyuyan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kartal'da yangına uykuda yakalandı; itfaiye kurtardı

Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde 9 katlı binanın 8'inci katındaki dairede saat 16.30 sıralarında elektrik tesisatında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina tahliye edilirken itfaiye ekipleri, kapısı kilitli olan daireye ulaşabilmek için balkon camını kırdı. Daireye giren ekipler, evde uyuyan Fatih İngenç'i tahliye etti. İngenç, ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın kısa sürede söndürüldü. 

Bina sakini  Salih Algan, "Yangın çıkmış. İtfaiyeye haber verdik. Kimse evde değil. Biz de tüm komşulara haber verdik. Boşalttık binayı." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manyas Kuş Cenneti'nde, kuluçka heyecanı17 Nisan 2022 Pazar 10:45
  • Sürü halindeki yılanları görüntülediler17 Nisan 2022 Pazar 10:42
  • Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı16 Nisan 2022 Cumartesi 21:32
  • Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı16 Nisan 2022 Cumartesi 21:31
  • Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Suriyeli Tulin hayatını kaybetti16 Nisan 2022 Cumartesi 21:30
  • Gediz'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı16 Nisan 2022 Cumartesi 20:32
  • Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu16 Nisan 2022 Cumartesi 13:35
  • Meteoroloji tarih verip uyardı: Günlerce sürecek16 Nisan 2022 Cumartesi 09:30
  • 7 yıl önce başlayan dünya turu aynı noktada sona erdi15 Nisan 2022 Cuma 16:07
  • 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü15 Nisan 2022 Cuma 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti