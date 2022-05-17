Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda Engeliler Haftası etkinliği düzenledi

Keçiören Belediyesi, Engeliler Haftası dolayısıyla ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda piknik etkinliği düzenledi.

Başkan Altınok piknik öncesinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün meleklerimizle, çiçeklerimizle birlikte tertemiz bir dünyadayız. Engelli sözü her tarafa çekilebilir. Önemli olan zihinlerde, yaşamda herhangi bir engelin olmaması. Sizler başımızın tacısınız. Engelli ailelerimiz de başımızın tacı. İnşallah yakın zamanda kalıcı engelli misafirhanemizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte açıyoruz. Aileler engelli bireylerimizi buraya bırakacak köyüne, düğününe, cenazenize rahatlıkla gidebilecek.” dedi.

Altınok, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmaları, ilk göreve başladığı 1994 yılını işaret ederek şöyle anlattı:

“Altınok’un 1994’ten beri engelliler için büyük emeği var. ÖZEV Vakfı Başkanımız Saime Toptan Hanımefendi ile birlikte. Engelli Eğitim ve Üretim Merkezini ÖZEV Vakfımızla birlikte açan bizleriz. Engellilerimizin burada ürettiklerini satıyor, parasını kendilerine veriyorduk. Engelli vatandaşlarımızın problemleri için daha Aile Bakanlığı yokken bizler engelsiz şehirler, engelsiz yaşam diyerek çalışmalara başladık. Engellilerimizin önündeki setleri, perdeleri kaldırdık. Vatandaşlarımızın sorunlarını kamuya mal etmek, kamuya duyurmak ve TBMM’nin yasalar çıkarmasını sağlamak için gayret gösterdik. Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından direk hizmet veren asansörlü engelli aracı hizmetini biz başlattık. Otizmli çocuklarımız için şimdi Aile Bakanlığımızla birlikte bir eğitim merkezi açacağız. İnşasını yapıp binamızı bakanlığımıza teslim edeceğiz. Ayrıca bir de Ovacık Mahallemize Engelli Eğitim Merkezi yaptık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdik. İmar konularında da önemli değişiklikler yaptık. 5 kat ve üzerine asansör zorunluluğu vardı. Bunu değiştirdik ve o tarihten itibaren Keçiören’de yapılan tüm binalarda asansörü zorunlu tuttuk. Asansör lüks değil ihtiyaç. Bunları da ilk defa biz yaptık. Engellilerimizin kazandıkları haklarda Altınok ve Saime Toptan Hanımefendi’nin katkısı çoktur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde AK Parti hükümetlerinin de engelliler konusunda büyük yatırımlar yaptığını aktaran Altınok, “AK Parti iktidarıyla birlikte engelli vatandaşlarımıza birçok haklar tanındı. Aile Bakanlığımız kuruldu. Birçok engelli vatandaşımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde haklarına kavuştu. Aile Bakanlığımızın büyük bütçesi var. Bunların büyük kısmı da engelli vatandaşlarımıza harcanıyor. Çünkü sizin gönlünüz bütün dünyadan, arş-ı aladan büyük. Hepinizi çok seviyoruz. Engelsiz Keçiören, engelsiz Başkent, engelsiz Türkiye ve engelsiz yaşamı daha da güçlü bir şekilde sizlere sunmaya devam edeceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca mangal yakılarak çeşitli oyunlar oynandı.