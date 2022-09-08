  • BIST 3.437,41
  • Altın 1002.118
  • Dolar 18.229
  • Euro 18.2532
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Kasapoğlu: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru için detayları açıkladı
Kasapoğlu: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan ülkenin gençlerine, vatandaşlarına hizmet sunarken, bir yandan da yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Bakanlığının görev ve yetki alanına giren her konuda, titizlikle yürüttükleri bir personel politikalarının bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz politikalar, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 personel alımı şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.

KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 300 dekarlık alan ağaçlandırıldı08 Eylül 2022 Perşembe 15:03
  • MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz08 Eylül 2022 Perşembe 13:55
  • İstanbul'da komedi filmi gibi olay! Kaputu açınca şaşkına döndü08 Eylül 2022 Perşembe 13:09
  • Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı08 Eylül 2022 Perşembe 11:21
  • PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı08 Eylül 2022 Perşembe 10:48
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti08 Eylül 2022 Perşembe 10:47
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08 Eylül 2022 Perşembe 10:46
  • Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum08 Eylül 2022 Perşembe 10:41
  • 6'lı masa dalga konusu oldu! Şahan Gökbakar bile umudunu kesti08 Eylül 2022 Perşembe 10:12
  • Sarp Gümrük Kapısı’nda operasyon: Kaçak bal ele geçirildi08 Eylül 2022 Perşembe 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti