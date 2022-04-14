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Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararına itiraz edildi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durması ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara, nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi.
Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararına itiraz edildi

Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, davanın durma ve devredilmesi kararının kaldırılmasını talep etti. İtiraz dilekçesinde şöyle denildi; "Onlarca hukuki, ahlaki ve siyasi nedenden ötürü bu kovuşturmanın herhangi bir ülkeye ama, Suudi Arabistan'a hiçbir şekilde devredilmemesi gerekmektedir. Buna rağmen 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmanın devri kararı verilmiş olup, hatalı ve eksik tesis edilen ilgili kararın kaldırılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyet egemenlik haklarında bu şekilde vazgeçemez. Olayın oluş şekli bellidir. İnsanın kanını donduran ses kayıtları dökümleri ortadadır. Yazılanlar ve söylenenler ortadadır. Sayın mahkeme yargılama yetkisini Türk milleti adına kullanmaktadır. Tarihe ne şekilde geçeceği belli olan bu şekilde bir kovuşturmanın devri kararı, Türk milleti olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız miras olmamalıdır." 

7 NİSAN'DAKİ DURUŞMADA DURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yapılan soruşturmada Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin 26 sanık hakkında dava açıldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan tarihli duruşmada, Adalet Bakanlığı'nın da olumlu görüşüyle, davanın durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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