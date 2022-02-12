  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -8 °C
»

Kasımpaşa, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi lider Trabzonspor karşısında son bulan Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 24 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla 14. sırada girdi.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla 4. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Valentin Eysseric ile Mortadha Ben Ouanes, karşılaşmada forma giyemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus buz patenci Kamila Valieva'nın olimpiyat öncesinde dopingli olduğu anlaşıldı11 Şubat 2022 Cuma 11:39
  • Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı11 Şubat 2022 Cuma 10:42
  • Futbol'da haftanın programı11 Şubat 2022 Cuma 10:42
  • Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek11 Şubat 2022 Cuma 10:28
  • NBA'de James Harden takasla Philadelphia 76ers'ta11 Şubat 2022 Cuma 10:27
  • Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak11 Şubat 2022 Cuma 09:51
  • Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 11 Kovid-19 vakası tespit edildi11 Şubat 2022 Cuma 09:17
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli: Maçın finalini iyi yaptık11 Şubat 2022 Cuma 09:17
  • Göztepe Teknik Direktörü El Maestro: Penaltılarla kaybetmek üzüntü verici11 Şubat 2022 Cuma 09:16
  • Anadolu Efes son saniye 3'lüğüyle yenildi11 Şubat 2022 Cuma 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti