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Kaş'ta ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçradı

Kaş'ta ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçradı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.
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