Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te sağanak yağış

AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KASTAMONU'DA KÖPRÜLER YIKILDI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taştı, köprüler yıkıldı. Çay kenarındaki binaların giriş katlarını su basarken, bölge halkı da üst katlara çıkmaları konusunda uyarıldı. Kastamonu'da selde mahsur kalanlar botlarla ve helikopterle kurtarıldı. Bozkurt ilçe merkezinde ilçe devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

SİNOP'TA KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ, BARTIN'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 köy tahliye edildi. Zonguldak'ta etkili olan sağanakta dereler yükseldi, tarım alanları ve yollar suyla kaplandı. Bartın’da otobüs terminalinin alt katları sulara gömülürken, araçlar yolda kaldı.

AFAD'dan yapılan uyarıda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Cide ilçeleri; Karabük'ün Merkez, Ovacık, Safranbolu ilçeleri; Zonguldak'ın Devrek, Gökçebey ilçeleri; Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'ın merkezinde taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi.

İşte dakika dakika son durum...

BAKAN KURUM: 170 İHBAR ALDIK, 1 VATANDAŞIMIZ KAYIP

04:30 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da yaptığı açıklamada "Şuana kadar 170 ihbar aldık. Bir vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Gelen ihbarlar neticesinde 130 vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

Bakan Kurum, tüm birimlerin hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını aktararak "Kastamonu genelinde İl Afet Koordinasyon Müdürlüğümüz koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bir tane mobil baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi. Bir tane Jandarma Arama Kurtarma ekibi İnebolu'da görevlendirildi. Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi" şeklinde konuştu.

03:00 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte derelerin taşması sonucu Eğerci köyü sel sularının etkisi altında kaldı.

BAKAN SOYLU SİNOP'TA KONUŞTU: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

00:50: Bartın'a gelen Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Hükümet bu konuda kararlı, elimizden geleni yapacağız. Gerekli tedbirler alınmasaydı daha büyük bir felaket olabilirdi. Bu barajların olması, yoğun yağışın kontrol edilmesi için çok önemli. Zamanında alınan tedbirler bunu bize göstermektedir. Biz bu yağışlar olmadan önce de tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yağışlarda riskli gördüğümüz ya da etkilediği alanlarda oluşturduğu zararların nereden geldiğini tespit ettiğimiz yerlerde de tedbir alıyoruz. Yani geçmişte, sürekli ve arızayı görüp nerede açık varsa orada aldığımız tedbirler var. Bunları da bugün, geçen ağustostan bu yana aldığımız sonuçlarda görüyoruz." ifadelerini kullandı.