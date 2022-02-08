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Kastamonu'da 9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih 120 bin liraya Dubai'ye satıldı

Kastamonu'da 9 ustanın 7 ayda tamamladığı tespihi, Dubai'de yaşayan bir Türk satın aldı.
Kastamonu'da 9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih 120 bin liraya Dubai'ye satıldı

Yusuf Ekşioğlu öncülüğünde Türkiye'nin faklı kentlerindeki 5 tespih ve 4 ahşap ustası bir araya gelerek, 90 santimetre uzunluğunda tespih yaptı.

Her bir tanesi 22-27 milimetre olarak hazırlanan tespih, 7 ayda tamamlandı. Ceviz ağacının kökünden yapılan ışıklandırılmış bir platforma yerleştirilen tespih, bir şövaleye (ressam sehpası) konuldu ve Ekşioğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sosyal medyadaki satışı gören Dubai'de yaşayan bir Türk, tespihi 120 bin liraya aldı.

Ekşioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir çalışma için çıktığı yolda böyle özel bir tespih yaptıklarını söyledi.

Tespihin ona kıymet verecek insanlar tarafından alınmasını çok istediğini belirten Ekşioğlu, "Çok özenerek yaptık. Devlet sanatçılarının eli değdi ona. O yüzden bizim için çok özel bir ürün oldu. İlk ürünüm olması nedeniyle de benim için çok farklı anlamlar taşıyordu. Elli yıl sonra da ilk günkü gibi bakacak insanların almasını istiyordum." dedi.

Dubai'den kendisine ulaştıklarını belirten Ekşioğlu, "Arayan kişi tespihi çok beğendiğini ve almak istediğini söyledi. Konuştuğumda iyi bir koleksiyoncu olduğunu anladım ve satmayı kabul ettim. İstediğim parayı vererek aldı. Tespihi alan kişinin akrabalarına teslim ettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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