  • BIST 1.988,97
  • Altın 788.59506
  • Dolar 13.604
  • Euro 15.4421
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Kastamonu'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kastamonu'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi

Alınan bilgiye göre, iki gün önce ilçede etkili olan kar yağışının ardından fotoğraf çekmek için sokağa çıkan İmran B'ye, 5 sokak köpeği saldırdı. Köpeklerden kurtulamayan İmran B'nin yardımına o sırada bölgede çalışan belediye temizlik personeli yetişti.

Köpeklerden kurtarılan İmran B, bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yüzünde oluşan yaralar nedeniyle ameliyata alınan İmran B'nin başı ve yüzüne 12 dikiş atıldı.

Tedavisi tamamlanan İmran B, taburcu edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 13:47
  • AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı:19 Ocak 2022 Çarşamba 13:46
  • BOTAŞ petrol boru hattında gaz akışı yeniden başladı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:19
  • Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu19 Ocak 2022 Çarşamba 12:42
  • Kastamonu'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi19 Ocak 2022 Çarşamba 12:42
  • Yargıtaydan telefon dolandırıcılarına verilen 2,5 milyon lira ve hapis cezasına onama19 Ocak 2022 Çarşamba 12:41
  • Trabzon'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı19 Ocak 2022 Çarşamba 12:41
  • 'Sık dişini helası' müze oldu19 Ocak 2022 Çarşamba 12:35
  • Beyin pili ameliyatıyla 15 yıldır yaşadığı şiddetli titremelerden kurtuldu19 Ocak 2022 Çarşamba 11:42
  • 2021'de çevreyi kirleten 3 bin 941 tesise 350 milyon TL ceza19 Ocak 2022 Çarşamba 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti