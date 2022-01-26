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Kastamonu'da köyde mahsur kalan hastaya 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı

Yoğun kar yağışının devam ettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir köyde rahatsızlanan hasta, 4 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'da köyde mahsur kalan hastaya 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı

İlçeye bağlı Yaşarlı köyü Maraz Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki şeker hastası Mehmet Maraz'ın fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye paletli ambulans ve UMKE yönlendirildi.

Bazı yerlerde 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle yolda güçlükle ilerleyen sağlık ekipleri, Maraz'a ait eve 1 kilometre kala kara saplandı.

Saplandığı yerden çıkamayan ekipler yardım istedi. İlçe merkezine 15 kilometre uzakta bulunan köye giden Bozkurt Belediyesi ekibi, iş makinesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kara saplanan ambulansı kurtardı.

Sağlık ekibi, iş makinesiyle yolun temizlenmesinin ardından ulaştığı hastayı alarak Bozkurt ilçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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