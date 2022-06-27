Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle su baskınları oluştu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı.

Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.