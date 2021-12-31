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Kastamonu'da sahil yolunda ikinci heyelan

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, bir haftada meydana gelen heyelan kayması nedeniyle Cide- Doğanyurt yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da sahil yolunda ikinci heyelan

Cide ile Doğanyurt ilçeleri arasındaki sahil yolunda geçen hafta heyelan meydana gelen bölgede bugün tekrar toprak kayması oldu. Ekiplerin çalışmasıyla daha önce tek şeritli ulaşıma açılan yol, ikinci heyelanda tekrar araç geçişine kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü 154'üncü Cide Şefliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı bölgede aktif olarak gerçekleşen toprak kayması sonrası yolda ulaşım sağlanamamaktadır. Sahil yolunda ulaşım, Akbayır- İlyasbey arasındaki grup yolundan sağlanmaktadır. Ekiplerimizin heyelan alanındaki çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir."

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