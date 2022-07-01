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Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışmalar sürüyor. Havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

ANDA Arama Kurtarma ekibinden Hakan Biz, AA muhabirine, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların dere yatağı ile çevresinde yürütüldüğünü anlatan Biz, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için en küçük detayı bile atlamadıklarını vurguladı.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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