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Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları, 7'nci gününde devam ediyor.
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından getirilen arama köpeği "Ark" da katılıyor.

Çalışmalar, yaklaşık 130 personelle İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor. Karadan ulaşım olmayan bölgelere, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle havadan ekipler indiriliyor.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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