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Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da 27 Haziran'daki selin ardından Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri, Bozkurt merkezinden geçen Ezine Çayı'nın yatağındaki rusubatı temizlemeye devam ediyor. Görevliler, kum ve çakılı kepçelerle kamyonlara doldurarak çay yatağı dışına taşıyor.

Ekipler, ilçeye yapılan ikinci köprüde çalışmalarını sürdürüyor. Özel İdare ekipleri, zarar gören köy yolları ve köprüleri de onarmaya devam ediyor. İlişi köyünden geçen çay yatağı da DSİ ekipleri tarafından temizleniyor.

12.07.2022
İnebolu ilçesinde de DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle dere yatağını temizlemeye çalışan ekipler, çalışmalarını bugün daha da yoğunlaştırıldı.

DSİ ekipleri, bir yandan iş makinesiyle sel nedeniyle dere yatağına dolan rusubatı temizlerken, diğer yandan çayın denize döküldüğü alanda genişletme çalışması yürütüyor.

Çay içinden alınan malzeme, kamyonlarla başka alanlara taşınıyor.

Karabük'teki çalışmalar
Karabük'ün Yenice ilçesinde de 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeden geçen dere yataklarını temizleniyor.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, çalışma bölgelerinde incelemede bulunarak DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim’den bilgi aldı.

Altınöz, burada yaptığı açıklamada, ilçede sel nedeni ile dolan dere yataklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmaların Kurban Bayramı'nda da devletin bütün kurumlarınca sürdürüldüğünü söyledi.

Sadece dere yataklarında değil hasar gören köyler ve ilçe merkezinde yol, sokak, cadde, köprü, menfez ve diğer bütün alanlarda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Altınöz, "Elektrik ve su verilmeyen, ulaşım sağlanamayan köyümüz yok. Hasar gören alanlar onarılabiliyorsa hemen onarılıyor, onarılamıyorsa yıkılarak yenisi yapılıyor. Bugün milletvekillerimiz ile başta Tır köyü olmak üzere köylerimizi, dere yataklarını ve ilçe merkezini gezdik. Çalışmaları izledik. Kısa süre içinde selin izleri silinecek." dedi.

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