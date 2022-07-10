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Kastamonu'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen kazada, Samsun istikametinde seyir halinde olan 6 araç çarpıştı.

Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 karayolu Samsun istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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