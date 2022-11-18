  • BIST 4.507,24
  • Altın 1053.676
  • Dolar 18.6192
  • Euro 19.3204
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

Katar tarihin en pahalı Dünya Kupası'nı düzenliyor

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en pahalı Dünya Kupası organizasyonu olduğu belirtildi.
Katar tarihin en pahalı Dünya Kupası'nı düzenliyor

ABD'nin önemli ekonomi yayın kuruluşu Bloomberg'in internet sitesinde yer alan habere göre, Katar, turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 300 milyar dolar harcadı.

Başkent Doha, Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası süresince 1 milyondan fazla futbolseveri ağırlamak için inşa edilen yeni stadyumlar ve otellerle büyük bir dönüşüme uğradı.

Turnuva hazırlıkları kapsamında 7 yeni futbol stadyumu, stadyumların entegrasyonu için bir metro bağlantısı, bir havaalanı, hastaneler, oteller ve alışveriş merkezleri inşa edildi.

İş dünyasının prestijli dergilerinden Forbes'in haberinde ise Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için harcadığı tahmini meblağın 229 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Turnuvanın bir önceki ev sahibi Rusya ise bu kapsamda 11,6 milyar dolar harcamıştı.

Yaklaşık 5,4 milyar dolarlık gelir bekleniyor
Körfez bölgesindeki zengin komşularıyla Avrupa'nın büyük futbol kulüplerine milyarlarca dolar akıtan Katar'daki Dünya Kupası'ndan yaklaşık 5,4 milyar dolarlık gelir bekleniyor.

Son Dünya Kupası'nı ekran başında yaklaşık 3,6 milyar kişi izlerken Katar'daki organizasyonda bu sayının da aşılacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü Katar-Ekvador maçıyla başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası, 200'den fazla ülkede yayımlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 milli sporcu tatamiye çıktı17 Kasım 2022 Perşembe 11:19
  • Türkiye'den EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği için başvuru17 Kasım 2022 Perşembe 10:46
  • A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi16 Kasım 2022 Çarşamba 23:52
  • Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü sezonu Avustralya'da tamamlayacak16 Kasım 2022 Çarşamba 16:47
  • Sadio Mane için 35 köyden 35 imam geldi 45 hatim indirdi16 Kasım 2022 Çarşamba 14:24
  • Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüpler Birliği Vakfı'nın dostluk turnuvasına katılacak16 Kasım 2022 Çarşamba 11:09
  • Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi16 Kasım 2022 Çarşamba 10:42
  • İmzalar atıldı, resmen açıklandı! İşte Alex de Souza'nın yeni takımı16 Kasım 2022 Çarşamba 09:10
  • Merih Demiral A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı14 Kasım 2022 Pazartesi 16:22
  • Ronaldo, Manchester United'da ihanete uğradığını düşünüyor14 Kasım 2022 Pazartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti