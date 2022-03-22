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Katar'daki Deniz Savunma Fuarı DIMDEX 2022'de Türk firmaları öne çıkıyor

Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2022) Türk firmaları ilgi odağı oldu.
Katar'daki Deniz Savunma Fuarı DIMDEX 2022'de Türk firmaları öne çıkıyor

DIMDEX 2022'nin açılışında da yer alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Demir, "Fuara katılan ülkelerin stantları arasında Türk firmaları çoğunlukta. Bu, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki gelişimini yansıtıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, Türkiye'nin fuardaki geniş katılımının ayrıca, Türkiye ve Katar'ın savunma sanayisi alanındaki iş birliğine olan önemini de yansıttığını ifade etti.

Türk savunma sanayisinin kardeş ülke Katar'ın taleplerinin karşılanması konusunda her zaman hazırlıklı olduğunu kaydeden Demir, birlikte daha güçlü olmak için bunu yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Türk firmaların stantları ilgi görüyor
Fuara katılan 32 Türk firmasına ait stantlar çeşitli ülkelerin heyetleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türk firmalarından STM, sosyal medya hesabı Twitter'da, DIMDEX kapsamında Mısır, Gana, Kamerun, Sri Lanka, Pakistan ve Bangladeş heyetlerinin kendilerini ziyaret ettiğini paylaştı.

Katar Savunma Bakanlığı, iki Türk firmasıyla anlaşma yaptı
Katar Savunma Bakanlığı, DIMDEX 2022'de ASELSAN ve Nurol Makina ile protokol imzaladı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar hükümetine ve Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding ve Barzan Maintenance Shield ile ASELSAN ve Nurol Makina arasında anlaşma yapıldığı aktarıldı.

Barzan Maintenance Shield Müdürü Sultan el-Kevari, QNA'da yer alan açıklamasında, bu anlaşmaların yerel ve uluslararası şirketler arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı.

Kevari, ASELSAN ile bakım alanında anlaşma yapıldığına işaret ederken, anlaşmaların içeriği hakkında bilgi verilmedi.

7. DIMDEX fuarı bugün başladı
Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen, savunma şirketleri arasında milyar dolarları bulan anlaşmaların imzalandığı deniz savunma fuarı DIMDEX 2022 bugün başladı.

Başkent Doha'da 23 Mart'a kadar sürecek fuar kapsamında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergileniyor.

DIMDEX 2022 fuarına, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle "Anadolu Tersanesi, Ares Tersanesi, Armelsan, ASELSAN, ASFAT, BİTES, BMC (Barzan Holding) Dearsan, Desan Tersanesi, Dorçe, Electroland, Esetron Savunma, Fora Savunma, HAVELSAN, HOYTEK, HTR, İşbir Elektrik, MENSAN, Meteksan Savunma, MKE AŞ, Nurol Makina, Öztek Tekstil, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, SDT, Simsoft, STM, TAIS, Titra Teknoloji, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Yonca Onuk" katılıyor.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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