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Katarlı Büyükelçi, Emir Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, Katar Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin Türkiye'ye ziyaretinin ikili ilişkiler ve önemli konularda sürekli koordinasyon ve büyük yakınlaşma getireceğini belirtti.
Katarlı Büyükelçi, Emir Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi

Büyükelçi Al Sani, AA'ya yaptığı açıklamada, Emir Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin, dünyanın her düzeyde büyük zorluklar ve zor zamanlardan geçtiği, bu zorluklarla yüzleşmek ve bunlara karşı koymak için yapıcı iş birliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişi gerektiren bir döneme denk geldiğini ifade etti.

Ziyaretin ikili ilişkilerle önemli konulardaki sürekli koordinasyon ve bu konulara yönelik tutumlarda büyük yakınlaşma bağlamında gerçekleşeceğini vurgulayan Büyükelçi Al Sani, Katar-Türkiye ilişkilerinin dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, tüm sektörlerdeki stratejik iş birliğinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel birçok dosyadaki büyük uyumundan övgüyle söz etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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