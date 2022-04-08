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Katil zanlısı parkta otururken yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak’ın (52) katil zanlısı N.T. (41), polis tarafından parkta otururken yakalandı.
Katil zanlısı parkta otururken yakalandı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası Arif Kıvrak, 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dubleks dairede, birlikte yaşadığı yatalak annesi üst katta bulunduğu sırada bıçaklandı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde taşımacılık işiyle uğraşan Kıvrak'ın öldüğü belirlendi. Kıvrak’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARKTA OTURURKEN YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Kıvrak’ı öldürenin N.T. olduğu belirlendi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.T.’yi cinayeti işlediği evin yakınındaki Karafatma Parkı'nda otururken yakaladı.

N.T. emniyetteki ifadesinde Arif Kıvrak’ın, eşi ile birlikte olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine evine gittiğini söyledi. Çıkan tartışmada Kıvrak’ın kendisine ‘Sen alkollü olduğun zamanlarda eşinle birlikte oluyordum’ deyince sinir krizi geçirdiğini belirten N.T., sonrasını ise hatırlamadığını ileri sürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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