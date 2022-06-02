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Katıldığı ilk turnuvada dirseği kırılan sporcu, pes etmeyerek Avrupa şampiyonu oldu

Bilek güreşine 2014 yılında başlayan 23 yaşındaki Muaz Tayyib Ay, katıldığı ilk önemli turnuvada dirseği kırılmasına rağmen pes etmeyerek Avrupa şampiyonu oldu.
Katıldığı ilk turnuvada dirseği kırılan sporcu, pes etmeyerek Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa şampiyonu olan ağabeyi Enes Talha Ay sayesinde 2014 yılında bilek güreşi sporuna başlayan Muaz Tayyib Ay, ilk turnuvasına 2016 yılında Antalya'da katıldı.
Katıldığı ilk turnuvada büyük şansızlık yaşayan ve çıktığı müsabakada dirsek kısmından kolu kırılan milli sporcu, tedavi nedeniyle yaklaşık 2 yıl bilek güreşi sporundan uzak kaldı.

Doktorların bilek güreşine devam etmemesi yönündeki uyarılarına rağmen pes etmeyen Muaz Tayyib, ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle yeniden turnuvalara hazırlanmaya başladı.

Tedavisinin ardından 2018 ile 2019'da katıldığı turnuvalarda Türkiye derecesi yapan Muaz Tayyib, başarılarını uluslararası alana da taşıdı ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te 7-14 Mayıs'ta düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sağ kolda Avrupa şampiyonu, sol kolda da Avrupa ikincisi oldu.

2,5 yıllık ayrılığa rağmen pes etmedi
Muaz Tayyib Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşi sporuna çok büyük hayallerle başladığını söyledi.

İlk turnuvasında başına gelen sakatlıktan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten Muaz Tayyib, "Öncelikle hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kolumun kırılacağını hiç düşünmüyordum. İlk maçımı güzel bir şekilde yenmiştim, ikinci maçımda tam yeneceğim sırada kolumun boşaldığını hissettim. 'Çat' diye bir ses geldi. Sonra hemen hastaneye götürdüler. Orada kolumun kırıldığını ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. O anda dünyalar başıma yıkılmıştı. Çünkü bu işe çok büyük umutlarla çıkmıştım." dedi.

Ameliyatın ardından yaklaşık 2 ay kolunu hiç hareket ettiremediğini, yaklaşık 6 ay sonra hafif kilolarla tekrar antrenmanlara başladığını anlatan milli sporcu, "Koluma vida takmışlardı, bir yıl sonra onu tekrar almaları gerekiyordu. Tekrar bir ameliyata girdim. O ameliyattan sonra sinir zedelenmesi yaşadım. 4 ay serçe parmağımı ve yüzük parmağımı hissetmedim. Bir yıl da ondan sonraki bir süreç geçti. Sakatlığım 2,5 yılımı aldı diyebilirim. Yeni yeni kendime geliyorum. Bundan sonra hedeflerim daha büyük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi uzun yıllar temsil etmek istediğini vurgulayan Muaz Tayyib, "Bundan sonraki hedefim inşallah dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Kendisi için bir dünya şampiyonluğunun da yetmeyeceğini kaydeden Muaz Tayyib, "Allah ne kadar ömür verirse her yıl Türkiye'mizi dünyada ve Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı orda dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı orada okutmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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