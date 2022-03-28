Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Serhat Sırlan (24) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Sırlan yönetimindeki 42 ADE 634 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Öz'ün kullandığı 42 DLK 08 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Kamil Nar, Mehmet Öz'ün eşi Fatma Nur Öz ve kızı Emel Nisa Öz (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Serhat Sırlan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Serhat Sırlan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.