  • BIST 2.071,14
  • Altın 780.83570
  • Dolar 13.5263
  • Euro 15.4238
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 130, Palandöken'de 124, Ovacık'ta 110, Denizli'de 100, Kartepe'de 87, Yedi Kuyular'da 85, Çambaşı'nda 81, Erciyes'te 80, Davraz'da 68, Uludağ'da 65, Haserek'te 64, Mersivan'da 59, Ilgaz'da 57, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 50, Yıldız Dağı'nda 48, Ergan'da 47, Zigana'da 45, Yıldıztepe'de 38, Konaklı'da 36, Keltepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 18, Muş'ta 16, Murat Dağı'nda 15 ve Akdağ'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez    18.1.2022    En düşük    En yüksek
Kartalkaya    KY    -10    -7
Palandöken    KY    -19    -11
Hesarek    KY    -19    -9
Hakkari    ÇB    -21    -12
Kartepe    KY    -6    -4
Uludağ    KY    -6    -5
Nemrut    KY    -16    -13
Keltepe    KY    -14    -9
Ilgaz    KY    -10    -6
Erciyes    KY    -13    -6
Ovacık    KY    -9    -5
Sarıkamış    A    -21    -8
Yıldıztepe    KY    -10    -5
Denizli    KY    -8    -3
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, A: Açık)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı18 Ocak 2022 Salı 12:55
  • Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü18 Ocak 2022 Salı 12:46
  • Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapandı18 Ocak 2022 Salı 12:33
  • Köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı18 Ocak 2022 Salı 12:31
  • 'Evde bakım yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı18 Ocak 2022 Salı 11:59
  • Bakan Soylu: Dışarıda PKK'nın şubesi YPG, DEAŞ; içeride DEAŞ, PKK, FETÖ ve sol terör örgütleriyle mücadele halindeyiz18 Ocak 2022 Salı 11:58
  • Siber polisler sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor18 Ocak 2022 Salı 11:40
  • Türkiye'den Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı18 Ocak 2022 Salı 11:24
  • 'FETÖ'nün talimatı'yla işlendiğine karar verilen Hrant Dink cinayeti 15. yılında18 Ocak 2022 Salı 11:20
  • Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı18 Ocak 2022 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti