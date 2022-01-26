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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Ovacık'ta 200, Denizli'de 165, Palandöken'de 142, Kartepe ve Yıldız Dağı'nda 130, Yedi Kuyular'da 129, Ilgaz'da 127, Erciyes'te 125, Hakkari ve Uludağ'da 124, Akdağ'da 103, Keltepe'de 97, Haserek'te 92, Yıldıztepe'de 87, Hazarbaba'da 80, Çambaşı'nda 78, Ergan'da 75, Mersivan, Sarıkamış ve Saklıkent'te 62, Murat Dağı ve Zigana'da 60, Elmadağ'da 55, Salda'da 51, Muş'ta 42, Konaklı'da 33, Yalnızçam'da 31 ve Kop'ta 28 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez    26.1.2022    En düşük    En yüksek
Kartalkaya    KY    -16    -11
Palandöken    ky    -13    -7
Yıldız Dağı    KY    -15    -7
Hakkari    KY    -15    -7
Kartepe    KY    -9    -4
Uludağ    KY    -13    -9
Nemrut    KY    -11    -4
Keltepe    KY    -21    -12
Ilgaz    KY    -15    -10
Erciyes    KY    -14    -6
Ovacık    KY    -5    -2
Sarıkamış    KY    -13    -5
Yıldıztepe    HKY    -13    -8
Denizli    S    -18    -12
(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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