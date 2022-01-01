Kayak merkezlerinde yeni yıl coşkusu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.

Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler kaldıkları otellerin canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi.

Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak sıfırın altında 5 derecede yakılan ateşlerle ısınmaya ve eğlenmeye devam etti.

Kayak merkezinde bulunan bir otelin kayak hocaları tarafından ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yapıldı.

Yapılan geri sayımın ardından tatilciler havai fişekler eşlinde yeni yıla girdi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe'nin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.

Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezindeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.

Uludağ'da binlerce kişi yılbaşını kutladı

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen çok sayıda turist ve yerli ziyaretçiler, 2022'nin ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde ziyaretçiler, yaklaşık 50 santimetrelik kar üzerinde yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.

Yeni yıla girilmesiyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, meşalelerle kutlamalar yapıldı.

Ziyaretçilerden Duygu Özer, AA muhabirine, yılbaşını arkadaşlarıyla kar üstünde geçirmek için geldiğini söyledi.

Uludağ'ın yılbaşında farklı bir havasının olduğunu belirten Özer, "Sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Yapılabilecek en güzel şey sessiz bir yılın ardından burada karla beraber, dışarıda hep birlikte temiz hava eşliğinde yeni yıla girmek. Bunun dışında bir alternatif düşünmedik. Yeni yıla Uludağ'a girmek güzel. Sarıalan Bölgesi'ndeki Orman Köşkleri de bizim için güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Emin Özüak da hem arkadaşının doğum günü hem de yılbaşı için Uludağ'ı tercih ettiklerini dile getirerek, "İlk defa Uludağ'da yılbaşına girdim. Heyecanlıyım. Ortam çok güzel. Sessiz ve sakin. Burada olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

Rusya, Ukrayna ve İran ile yurt içinden çok sayıda turist, yeni yıl için kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Gece kayağı yapılan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway, Dedeman, Polat ve Palan otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında, yabancı turistler ile farklı illerden gelen vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, canlı müzik ve animasyon gösterileri yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, yerli ve yabancı turistlere kar üzerinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olmasına rağmen yerli ve yabancı turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.