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Kayaş Caddesi ışıl ışıl 

Mamak’ın işlek caddelerinden biri olan Kayaş Caddesi, yapılan ışıklandırmalar ile yeni görünümüne kavuştu.
Kayaş Caddesi ışıl ışıl 

İlçe genelinde gerek peyzaj gerekse dekorasyon alanında estetik çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi, aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda da örnek oluyor. 12 adet LED lambalı dekoratif aydınlatma direğinin dikildiği caddeye 10 adet daha dikilecek ve Kayaş Caddesi estetik bir görünüme kavuşacak. Mamak’ı ışıl ışıl bir kent haline getireceklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz aydınlığı, estetiği ve güzelliğiyle göz alıcı bir ilçe haline gelecek” dedi.

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Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz
Yapılan bu çalışma ile dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde edildiğini ve montajı yapılan aydınlatma direklerinin tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin de önüne geçildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaptığımız çalışmalarda teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor, enerji kaynaklarımızı verimli kullanmaya özen gösteriyoruz” dedi. Başkan Köse, Mamak genelinde aydınlatma çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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