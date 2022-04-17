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Kaybolan Alzheimer hastası, 4 gün sonra bitkin halde bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Vural (79), jandarma ve AFAD ekiplerce 4 gün sonra bitkin olarak bulundu. Vural, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kaybolan Alzheimer hastası, 4 gün sonra bitkin halde bulundu

Sarıçalı Mahallesi'nde 13 Nisan sabahı odun toplamak için evinden çıkan Alzheimer hastası Mehmet Vural, ormanda kayboldu. Vural eve dönmeyince yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Komando Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) harekete geçip, çalışma başlattı. AFAD'ın sürdürdüğü arama çalışmalarında insansız hava aracı (İHA) ve termal kameraların yanı sıra 3 dron, 2 köpekli arama ekibi, jandarma ekipleri, Manisa ve İzmir AFAD ekipleri, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ve AFAD gönüllüleri de yer aldı.

'OKUYORUM, ÜFLÜYORUM'

Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bu sabah saatlerinde 4 gündür kayıp olan Vural'ı, evine 15 kilometre mesafedeki Eskiköy mevkisindeki bir dere yatağında bitkin halde buldu. JAK ekibince su içirilip, giysileri değiştirilen Vural, "Okuyorum. Üflüyorum. Komutanlarımla buluştur beni ya resulallah. Kimseye zararım yok" dedi. Bu sırada Vural'ın sözleri, ekipleri de duygulandırdı. Sağlık ekiplerince teslim edilen Vural, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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